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Adana'da HTŞ'ye şafak baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 08:38 | Son Güncelleme

Terör örgütüne yönelik operasyonda Fukara-Der Başkanı Hasan Süslü'nün de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da terör örgütü Heyet Tahrir'uş Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, Fukara-Der Başkanı Hasan Süslü'nün de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği tarafından Adana merkezli İstanbul ve Ankara'da HTŞ üyesi olduğu şüphesiyle 16 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda Suriye’ye belirli aralıklarla gidip gelen ve çatışmalara katılıp, örgüte başta eleman olmak üzere lojistik ve para desteği verdiği öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Fukara-Der Başkanı Hasan Süslü'nün de bulunduğu öğrenildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
adana DEAŞ operasyon terör

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