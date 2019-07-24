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Adana'da hükümlü ve aranan kişilere yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 08:24 | Son Güncelleme

Asayiş ve narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar ile aranması olan kişilere yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adana'da asayiş ve narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ile aranması bulunan şüphelilere yönelik helikopter destekli operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan kişilere yönelik çalışma başlattı.

300 polisin katıldığı operasyonda 47 kişinin adresi tespit edildi. Ekipler, özel harekat ve polis helikopterinin de desteğiyle belirlenen yerlere operasyon düzenledi.

Koç başı ile evlerin kapılarını kırarak giren ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ile aranması olan bazı kişileri gözaltına aldı.

Ekipler, narkotik köpeği ile evlerde yaptıkları aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirdi.

Ekipler tarafından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler ve şüpheliler daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
adana asayiş narkotik operasyon

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