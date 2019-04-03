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Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 12:48 | Son Güncelleme

Adana’da hurdaya ayrılan vagonu kesme çalışmasında çıkan yangını itfaiye söndürdü.Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da hurdaya ayrılan vagonu kesme çalışmasında çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana Garı’nda hurdaya ayrılan bir vagonda kesme çalışması başlatıldı. Bu sırada çıkan kıvılcımdan dolayı vagonda yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyürken işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelene kadar vagonun her tarafını alevler sardı. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede yangını söndürdü. Yangın sonucu vagonun içi tamamen yanarken meraklı vatandaşlar da yangını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı

Adana’da hurdaya ayrılan vagon yandı
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