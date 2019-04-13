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Adana'da "huzur ve güven" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 00:09 | Son Güncelleme

Uygulamada 46 kişi yakalandı, 10 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi

Adana'da bin 275 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen "Adana Huzur ve Güven Uygulaması"na asayiş, uyuşturucu ile mücadele, çevik kuvvet ve trafik şubelerinden 146 kara ve bir hava ekibi katıldı. Denetimlerde 2 dedektör köpek kullanıldı.

Ekipler, uygulamanın yapıldığı noktalarda güvenlik önlemleri alarak, şüpheli araçları durdurdu ve dedektör köpeklerle arama gerçekleştirdi.

Denetimlerde 5 bin 466 kişinin kimlik sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı. Ayrıca 14 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

Uygulamada 3 bin 279 araç kontrol edilirken, 2 araç trafikten menedildi. Toplamda 88 araca 40 bin 680 lira ceza uygulandı.

Kontroller sırasında 10 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 10 adet şarjör, 38 adet dolu fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3,12 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan uygulama bölgelerini denetleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
adana denetim huzur ve güven uygulaması polis

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