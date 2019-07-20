HABER

Adana’da içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 08:59 | Son Güncelleme

Adana polisinin iki ayrı adrese yaptığı baskında; 2 bin 200 litre etil alkol, bandrolsüz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki ve 250 mililitre viski aroması ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Adana’da 1 Temmuz’dan bu yana sahte içkiden 9 kişinin ölümünün ardından operasyonlarına hız verdi.

Adana polisinin iki ayrı adrese yaptığı baskında; 2 bin 200 litre etil alkol, bandrolsüz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki ve 250 mililitre viski aroması ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Adana’da 1 Temmuz’dan bu yana sahte içkiden 9 kişinin ölümünün ardından operasyonlarına hız verdi. Polis ilk operasyonunda Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bir eve yaptığı baskında tüm odalarda, dolapların içinde içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.
Aramalarda 180 litre etil alkol, bandrolsüz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki, pet şişeler ve 250 mililitre viski aroması bulundu. Olayla ilgili firari V.K. ve H.T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ayrıca polisler Sarıçam ilçesindeki bir baskında da 5 litrelik plastik şişeler içinde 2 bin 200 litre etil alkol ele geçirdi. Depoda bulunan R.D ve M.A. gözaltına alındı.
1 Temmuz’dan itibaren Adana’da 9, Mersin’de 9, Niğde’de 1, Osmaniye’de 1 olmak üzere toplam 20 kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti.

PARTNERÜnlü modacının mayosu olay oldu!Ünlü modacının mayosu olay oldu!
Başkentte feci kaza! 1 ölüBaşkentte feci kaza! 1 ölü
Akyurt’ta Uyuşturucu OperasyonuAkyurt’ta Uyuşturucu Operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Aslan 3 dakikada yıkıldı! Babel yetmedi

Aslan 3 dakikada yıkıldı! Babel yetmedi

Suudi Arabistan onayı verdi! ABD askerleri ülkeye girecek

Suudi Arabistan onayı verdi! ABD askerleri ülkeye girecek

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki çocuktan biri öldü

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İş yerinde cinsel istismar! İğrençlik görüntülerle ortaya çıktı

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

Kayınbabası kullanıyordu... Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi

Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.