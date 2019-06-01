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Adana'da iki DEAŞ şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 10:10 | Son Güncelleme

Kaçak yollardan ülkeye girdikleri belirlenen zanlıların, bombalı eylem hazırlığında oldukları iddia edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki eve düzenledikleri operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen F.H. ve M.H'yi gözaltına aldı.

Polis, evde bomba eğitimli köpeklerle arama yaptı, dijital malzemelere el koydu.

Şüphelilerin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına savaştığı, örgütün bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusu oldukları iddia edildi.

Kaçak yollardan ülkeye girdikleri tespit edilen ve Suriye'de terör örgütü adına savaşırken uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları ele geçirilen zanlıların, bombalı eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen F.H. ve M.H. tutuklandı.

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adana DEAŞ operasyon

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