HABER

Adana'da iki kadın silahlı saldırıda yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 19:38 | Son Güncelleme

Şüpheli ile azmettirici olduğu iddia edilen kız arkadaşı gözaltına alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde Dilara E. (19) ve Şeyda O. (24) yolda yürüdükleri sırada bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu ayak bileklerinden yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen zanlı Yılmaz Ç'yi (33) olay yerine yakın bir yerde suç aleti silahla yakaladı.

Ekipler Yılmaz Ç'yi azmettirdiği öne sürülen kız arkadaşı Menekşe A'yı da gözaltına aldı.

Yaralılar Dilara E. ve Şeyda O'nun daha önce Menekşe A'yı darbettiği ve bu nedenle aralarında husumet bulunduğu ileri sürüldü.

Bu çiçeği koparan yandı! Öyle bir cezası var ki...Bu çiçeği koparan yandı! Öyle bir cezası var ki...
Bakan Soylu, gençlere hitap etti: Sizden kardeşlik türküleri bekliyoruzBakan Soylu, gençlere hitap etti: Sizden kardeşlik türküleri bekliyoruz
Selden kurtardıkları eşyalarla evlerinin bahçesinde yaşıyorlarSelden kurtardıkları eşyalarla evlerinin bahçesinde yaşıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Ceyhan genç kadın tabanca yaralama

En Çok Okunan Haberler

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de otomobil duvara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip seferber oldu

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip seferber oldu

Denizli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Adana'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Hakkari'de sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşamsa...

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.