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Adana'da iki kardeş su satarak kazandıkları parayı depremzedelere bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:17 | Son Güncelleme

Adana'da iki kardeş su satarak kazandıkları parayı depremzedelere bağışladı

Adana'da ortaokul ve ilkokul öğrencisi iki kardeş, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için pazarda su satıp topladıkları paraları Kızılay'a verdi.

Türk Kızılay Adana Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki İsmail ve ilkokula giden 10 yaşındaki kardeşi Muhammed Çellikel, depremzedelere katkı sağlayabilmek için semt pazarında su sattı.

İki kardeş, biriktirdikleri parayı Türk Kızılay Adana Şubesine getirip, depremzedeler için bağışta bulundu.

Şube Başkanı Ramazan Saygılı tarafından misafir edilen çocuklar, televizyondan görüp etkilendikleri depremzedeler için okulların tatil olmasını da fırsat bilerek su satıp para biriktirdiklerini aktardı.

Saygılı da depremin ardından kurumlar, firmalar ve bireysel bağışçıların Kızılay aracılığıyla yardımlarını depremzedelere ulaştırmak için adeta yarıştıklarını kaydetti.

Kardeşleri davranışlarından dolayı tebrik eden Saygılı, "Hem çocuklarımızı hem de onları yetiştiren değerli ailelerini kutluyorum." ifadesini kullandı.

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