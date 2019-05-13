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Adana'da iki kişinin öldüğü iş kazasına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:49 | Son Güncelleme

Plastik fabrikasının depo onarımı sırasında yaşanan iş kazasıyla ilgili mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunda, 2 sanığın asli kusurlu olduğu belirtildi

ADANA(AA) - Adana'da plastik fabrikasının deposuna çatı yaparken demir iskelenin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılan biri 17 yaşında çocuk 2 işçinin ölümüyle ilgili dava kapsamında mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunda, 2 sanığın asli kusurlu olduğu belirtildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar plastik firmasının sahibi H.B. ile bu firmanın alt işvereni olan O.Y. gelmedi.

Sanık avukatlarının katıldığı duruşmada mahkeme başkanı, kusur yönünden istenilen bilirkişi raporunun mahkemeye geldiğini belirtip raporu okudu.

Raporda, her iki sanığın usul yükümlülüklerini yerine getirmemesi ile iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almaması nedeniyle asli kusurlu, ölen işçilerden İbrahim Demir'in "dikkatsiz ve tedbirsiz davranması" nedeniyle tali kusurlu olduğu, 18 yaşından küçük işçi İbrahim Biçer'in ise kusurlu olmadığı belirtildi.

Sanık avukatları, bilirkişi raporunu inceledikten sonra beyanda bulunacaklarını belirtti.

Mahkeme savcısı da eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının bilirkişi raporuna karşı savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.

Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde İbrahim Demir (34) ve İbrahim Biçer (17), 23 Mayıs 2018'de plastik fabrikasının deposunun onarım işi sırasında demir iskelenin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaşamını yitirmişti.

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