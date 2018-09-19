Adana'da iki kişinin öldüğü silahlı kavga

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan ve iki kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde 4 gün önce iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Firar A. (47) ve İrfan S'nin (41) hayatını kaybetmesi, olayla ilgisi bulunmayan iki kişinin de arasında bulunduğu 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler S.A, R.S, E.S, M.S. ve A.S, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Olayda yaralanıp hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli R.S, yürümekte güçlük çektiği için polisler kendisine yardım etti.

Geniş güvenlik önlemi altında sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Polislerin adliyeye tekerlekli sandalyeyle götürdüğü R.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Olay

Merkez Yüreğir ilçesinde Firar ve oğlu Sedat A. bir kahvehanenin önünde oturdukları sırada aralarında husumet olduğu öne sürülen İ.S, R.S. ve E.S. ile karşılaşmış, aralarında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada Firar A. ile İrfan S. hayatını kaybetmiş, olayla ilgisi bulunmayan iki kişinin de arasında olduğu 4 kişi yaralanmıştı.

