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Adana'da iki kişinin öldüğü trafik kazası davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

Kullandığı araçla kaldırımda oturan iki kişiye çarparak ölümlerine neden olduğu iddia edilen, sürücü belgesi olmayan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu kadının yargılanmasına devam edildi

Adana'da, kullandığı araçla kaldırımda oturan iki kişiye çarparak ölümlerine neden olduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, sürücü belgesi bulunmayan tutuklu kadının yargılanması sürdürüldü.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Sevcan K, ölen kadınların yakınları Suna Geniş, Saliha Genli ile tarafların avukatları geldi.

Mahkeme başkanı, olay sırasında sanığın yanında olan ve mahkemece tanık olarak dinlenen N.G. hakkında geçen celse "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu hakkında mahkemeye bilgi verilmediğini belirtti.

Yakınları ölen Geniş ve Genli, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Söz verilen sanık Sevcan K, olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirterek, "Affınıza sığınıyorum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip N.G. hakkındaki suç duyurusunun akıbetinin sorulması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde, 31 Mayıs'ta Sevcan K. yönetimindeki 01 BC 470 plakalı otomobil, kaldırımda oturdukları sırada çarptığı Raziye Can ve Münevver Can'ın ölümlerine neden olmuş, kazadan sonra tutuklanan Sevcan K. hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sanık, geçen celsede, "Arabayı, yanımdaki N.G. çalıştırdı. Vitesi de kendisi taktı. Gaza basmamı söyledi. Ben da gaza bastım. Ayarını yapamayınca birden araç öne doğru hızlandı. Direksiyon hakimiyeti N'deydi. Ben direksiyonu tutmuyordum." şeklinde savunma yapmıştı.

Sevcan K'nin savunmasının ardından, mahkemece tanık olarak dinlene N.G. hakkında da "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

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