Adana'da iki kişinin öldüğü trafik kazası davası

Adana'da, kullandığı araçla kaldırımda oturan iki kişiye çarparak ölümlerine neden olduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, sürücü belgesi bulunmayan tutuklu kadının yargılanması sürdürüldü.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Sevcan K, ölen kadınların yakınları Suna Geniş, Saliha Genli ile tarafların avukatları geldi.

Mahkeme başkanı, olay sırasında sanığın yanında olan ve mahkemece tanık olarak dinlenen N.G. hakkında geçen celse "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu hakkında mahkemeye bilgi verilmediğini belirtti.

Yakınları ölen Geniş ve Genli, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Söz verilen sanık Sevcan K, olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirterek, "Affınıza sığınıyorum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip N.G. hakkındaki suç duyurusunun akıbetinin sorulması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.