Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, karşı yönden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i polis memuru 2 kişi yaralandı.

Kaza, 19.00 sıralarında Varsaklar Mahallesi Sıkıntı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru Süleyman Demir (33) yönetimindeki 05 HD5 68 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Alper Sarı (37) yönetimindeki 57 HA8 91 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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