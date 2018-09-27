Adana'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Emrah Kurtaran'ın kullandığı 06 NZ 821 plakalı otomobil ile Hacer Kübra Şahin yönetimindeki 01 BS 438 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardaki Meryem Kurtaran, Züleyha Meral, Ramazan Akıllıoğlu, Sümeyya Meral, Fatma Eren ile Seda Uyar yaralandı.
Yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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