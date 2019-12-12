HABER

Adana’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:00 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Mercimek beldesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Adana karayolu Mercimek beldesi yakınlarında meydana geldi.

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Mercimek beldesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Adana karayolu Mercimek beldesi yakınlarında meydana geldi. Kadirli’den Adana’ya gitmekte olan Fatma Çalış idaresindeki 80 LN 615 plakalı otomobil, karşı yönden gelen lastiği patlayan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Fatma Çalış ve yanında bulunan Melek Usta ile ismi öğrenilemeyen diğer otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen kurtarma ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Melek Usta, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise tedavisi sürüyor.

PARTNER Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti
Eşinin aracını yakıp videosunu çekip ona gönderdiEşinin aracını yakıp videosunu çekip ona gönderdi
MSB:” Tel Abyad ve Rasulayn’da toplam 41 yol kontrol noktası oluşturuldu”MSB:” Tel Abyad ve Rasulayn’da toplam 41 yol kontrol noktası oluşturuldu”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama! 46 bin 925 personel katıldı

Ülke genelinde dev uygulama!

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? (Şırıngalı çikolata yüzünden çocuklar neden ölüyor?)

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor?

Şırıngalı çikolata yine can aldı! Diyarbakır’da 7 yaşındaki Umut Bilgi hayatını kaybetti

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den açıklama: Saygısızlık

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den sert açıklama

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.