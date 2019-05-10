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Adana'da iki otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 20:08 | Son Güncelleme

Adana'da iki otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da sulama kanalına düşen iki ayrı otomobildekilerden biri yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Mert Karataş idaresindeki 01 AIZ 91 plakalı otomobil, Mavi Bulvar'da kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

Su dolu kanalda ters dönen araçtaki sürücü ile yanındaki Sezen Nur Aktı, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki kazada ise Cumali Ateş yönetimindeki otomobil, Sazak Mahallesi yakınlarındaki toprak yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen su altı polis ekipleri, araçtan Ateş'in cansız bedenini çıkardı.

Ateş'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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2 yaralı adana düşme otomobil sulama kanalı

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