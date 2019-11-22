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Adana'da iki PKK/KCK şüphelisine dava açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 10:56 | Son Güncelleme

Adana'da iki PKK/KCK şüphelisine dava açıldı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan 2 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuklu Mehmet Salih F. ve Metin K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Mehmet Salih F. ve Metin K. için "silahlı terör örgütüne üye olmak ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na karşı PKK/KCK yandaşlarının çağrısı üzerine eylem arayışı içinde oldukları belirtildi.

Sanıkların adreslerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelendiği kaydedilen iddianamede, "Mehmet Salih F. ve Metin K'nin ikametgahlarında ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan parmak izi incelemesinin şüphelilerin birlikte hareket ettiklerini doğruladığı ve örgüt tarafından yapılan çağrıları takip ederek eylem arayışı içinde olduklarının anlaşıldığı." ifadesi kullanıldı.

İddianamede savunmasına yer verilen sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.

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