Adana'da ilk hacı kafilesi döndü

Adana'da, hac ibadetinin ardından kutsal topraklardan dönen hacılar ile yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Hac vazifesini yerine getiren 340 hacı, Medine'den uçakla Adana Havalimanına geldi. Havalimanından çıkan hacılar, yakınlarına kavuşmaları sırasında gözyaşı döktü, kucaklaşarak hasret giderdi.

Adana Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Muhsin Yeşildemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'dan dualarla uğurladıkları hacı adaylarının hacı olarak döndüklerini belirtti.

Organizasyonda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade eden Yeşildemir, "Doğrusu hem buruk hem sevinçliyiz. Çünkü oraları bırakıp gelmek, ayrılmak oldukça zor bir duygu ama vatanımıza gelmiş, çocuklarımıza kavuşmuş olmak hem hacılar hem görevlilerimiz adına mutluluk verici. Hüzün ve mutluluk bir arada." dedi.

Yeşildemir, bu ibadeti yerine getirmek için kura bekleyen tüm hacı adaylarına kutsal topraklara gitmenin nasip olmasını diledi.

Geçen yıl eşi Havva Kütük'ün kalçasını kırması nedeniyle ibadetini ertelemek zorunda kalan Hayri Kütük de hacca gittiği için çok sevinçli olduğunu belirtti.