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Adana'da ilk hacı kafilesi döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 18:15 | Son Güncelleme

Hac ibadetinin ardından kutsal topraklardan dönen 340 hacı ile yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı

Adana'da, hac ibadetinin ardından kutsal topraklardan dönen hacılar ile yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Hac vazifesini yerine getiren 340 hacı, Medine'den uçakla Adana Havalimanına geldi. Havalimanından çıkan hacılar, yakınlarına kavuşmaları sırasında gözyaşı döktü, kucaklaşarak hasret giderdi.

Adana Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Muhsin Yeşildemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'dan dualarla uğurladıkları hacı adaylarının hacı olarak döndüklerini belirtti.

Organizasyonda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade eden Yeşildemir, "Doğrusu hem buruk hem sevinçliyiz. Çünkü oraları bırakıp gelmek, ayrılmak oldukça zor bir duygu ama vatanımıza gelmiş, çocuklarımıza kavuşmuş olmak hem hacılar hem görevlilerimiz adına mutluluk verici. Hüzün ve mutluluk bir arada." dedi.

Yeşildemir, bu ibadeti yerine getirmek için kura bekleyen tüm hacı adaylarına kutsal topraklara gitmenin nasip olmasını diledi.

Geçen yıl eşi Havva Kütük'ün kalçasını kırması nedeniyle ibadetini ertelemek zorunda kalan Hayri Kütük de hacca gittiği için çok sevinçli olduğunu belirtti.

Eşinin rahatsızlığı nedeniyle raporlar aldığını, bu sene kurasız gittiğini anlatan Kütük, "Kısmet bu seneymiş. Bu sene Rabbim misafir çağırdı gittik, geldik hamdolsun." dedi.

Havva Kütük de herkese haccın nasip olmasını diledi.

Tunceli'de 2015'te polis merkezine terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Murat Savaş Kale'nin annesi Makbule Kale de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şehit ve gazi yakınlarına tanıdığı kontenjandan faydalanarak ibadetini yerine getirdi.

Kale, kutsal topraklara doyamadığını belirterek, "Orada biraz hava huzur bulabildim. Oğlumu hep yanımda hissettim. Sanki benimle beraberdi. Acım bitmiyor içim yanıyor ama işte… Ne diyeyim anlatamıyorum ki acımı. Anlatamam, kimse anlayamaz acımı." diye konuştu.

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