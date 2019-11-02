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Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 4 bin litre sahte içki bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 10:03 | Son Güncelleme

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 4 bin litre sahte içki bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda yapım aşamasında ve satışa hazır 4 bin litre sahte içki ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli B.İ’yi gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildiAdana'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi
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