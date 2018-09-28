Adana'da iş adamı intihar etti

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da borçları yüzünden bunalıma girdiği iddia edilen müteahhit ve otel sahibi Dilaver Ş. (55), kendisini tabancayla başından vurarak yaşamına son verdi. Olay, Seyhan ilçesinde 64009 Sokak'taki inşaat firmasının bürosunda meydana geldi. Piyasaya yüklü miktarda borcu olması nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen müteahhit ve otel sahibi Dilaver Ş., kendisini tabancayla başından vurdu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilaver Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Büroya gelen Dilaver Ş.'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Fenalaşan bir gence sağlık ekipleri müdahale etti. Çevredeki apartmanlarda oturan vatandaşlar çalışmaları evlerinin pencerelerinden izledi. Dilaver Ş.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



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