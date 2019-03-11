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Adana'da iş adamının öldürülmesine ilişkin davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 14:03 | Son Güncelleme

Maktulün eski çalışanına ağırlaştırılmış müebbet, kadın kıyafeti giyerek cinayeti işlediği iddia edilen sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

Adana'da iş adamının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan maktulün eski çalışanı ağırlaştırılmış müebbet, kadın kıyafetleri giyerek cinayeti işlediği öne sürülen sanık 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar Nizami Keser ile Halil İlhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Öldürülen iş adamı Kazım Fidancı'nın ailesi ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Önceki celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasını yineleyen savcı, Halil İlhan'ın, cinayeti Nizami Keser’in azmettirmesi sonucu işlediğini belirterek, iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, sanık İlhan'a verilecek cezada, Keser’in azmettirici olduğunu ortaya çıkarttığı için indirim yapılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, esas hakkındaki mütalaaya karşı taraflara söz hakkı verdi.

Maktulün eşi Nazmiye Fidancı ile çocukları Melda Fidancı ve Esra Koca da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını ve indirim uygulanmamasını istedi.

Savunmalarını yapan sanıklar ise birbirlerini suçlayarak haklarındaki iddiaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanık Nizami Keser'i "tasarlayarak öldürtmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

"Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık İlhan'ın cezası ise cinayetin azmettiricisini ortaya çıkarttığı gerekçesiyle 25 yıla indirildi.

Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi'nde 22 Ağustos 2017'de devriye gezen polisler, göl kenarında park halindeki otomobilin içinde çatı işleri yapan iş adamı Kazım Fidancı'yı bıçakla öldürülmüş olarak bulmuştu. Fidancı'yı öldürdükleri iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Nizami Keser ve arkadaşı Halil İlhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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