Adana'da içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında iş yerlerine yapılan eş zamanlı denetimlerde 238 şişe içki ile 28 şişe etil alkole el konuldu, 9 iş yerine para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda Adana'da 4, Mersin'de 8, Niğde'de bir kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda vatandaşın da kısmi görme kaybı yaşamasına neden olan metil alkol tehdidine karşı kent genelinde 60 adrese 300 polisle eş zamanlı denetim düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda, 238 şişe sahte ve gümrük kaçağı içki ile 28 şişe yönetmeliğe uygun olmayan etil alkol ele geçirdi.

Öte yandan, aramalarda bin 915 paket gümrük kaçağı sigara, bin 120 cinsel uyarıcı hap, 96 av tüfeği bulundu.

Denetimler kapsamında 9 iş yerine 17 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

1 Ocak-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 549 şişe ile 22 bin 220 litre sahte ve gümrük kaçağı içki ele geçirildiği, toplam 42 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 4'ünün tutuklandığı öğrenildi.

