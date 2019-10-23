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Adana'da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:57 | Son Güncelleme

Adana'da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi başladı

Adana'da, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi başladı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen kongrenin açılışında, odalarının işçi sağlığına yönelik çalışmalarını anlattı.

İş kazalarının önüne geçebilmenin önemine değinen Yener, şöyle konuştu:

"Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki, 100'den fazla çalışanın bulunduğu sanayi işletmelerinde tam zamanlı iş güvenliği mühendisi istihdamı zorunlu hale getirilmelidir. İş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları, iş güvenceleri korunmalıdır. İş kazalarının büyük çoğunluğunun küçük ölçekli iş yerlerinde olduğu gözetilerek 'İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu' oluşturma zorunluluğu en az 30 çalışanın bulunduğu iş yerlerini de kapsamalı, bu sayı kademeli olarak daha da aşağıya çekilmelidir."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da çalışanların sağlığını korumanın ve iş güvenliğini sağlamanın ülkeyi yönetenlerin görevi olduğunu dile getirdi.

MMO Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi ise etkinliğin 26 Ekim'e kadar süreceği bilgisini vererek, "Kongremizde 29 oturumda 54 sözlü bildiri, çok sayıda sunum ve poster bildiri yer alacaktır." ifadesini kullandı.

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