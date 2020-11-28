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  4. Adana’da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Adana’da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

28.11.2020 00:49 | Son Güncelleme:
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Adana’da işçileri taşıyan servis ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 00:19’da Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi Kozan Caddesi, Ege Bagatur Bulvarı kavşağında meydana geldi.

Adana’da işçileri taşıyan servis ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00:19’da Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi Kozan Caddesi, Ege Bagatur Bulvarı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muhammet Nuri Ö. idaresindeki 01 S 0268 plakalı servis ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 SL 655 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, hafif ticari araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi çıkartarak ambulansa bindirdi. Servisteki yaralı ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yaralılar sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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