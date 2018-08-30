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Adana'da 'ıslak' Zafer Bayramı kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 17:03 | Son Güncelleme

ADANA'da gençler ve aileler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kentteki bir su parkında marşlarla dans ederek kutladı.

Adana'da 'ıslak' Zafer Bayramı kutlaması

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da gençler ve aileler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kentteki bir su parkında marşlarla dans ederek kutladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı için Yüreğir ilçesindeki Mavisu Aqualand'de eğlence düzenlendi. Cankurtaranlar tarafından havuzun üst kısmında Türk bayrakları açılırken, volkan maytaplar patlatıldı. Dalga havuzundaki çok sayıda aile ve genç, DJ kabininden çalınan İzmir Marşı'yla coşku yaşadı. Daha sonra çalınan hareketli parçalarla havuzda dans eden gençler, Zafer Bayramı'nı doyasıya kutladı.
İşletme müdürü Sezer Ayvaz, çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Eğlencemiz tam gaz huzurla ve mutlulukla devam ediyor. Bayramı kutlamak için buraya gelen herkese teşekkür ederim" dedi.
Havuzda eğlenen gençlerden Merve Nergiz de 30 Ağustos zaferi için devlet ve millet olarak çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Kutlamada çok eğlendik. Herkesin zafer bayramını kutluyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Adana'da 'ıslak' Zafer Bayramı kutlamasıAdana'da 'ıslak' Zafer Bayramı kutlamasıAdana'da 'ıslak' Zafer Bayramı kutlamasıAdana'da 'ıslak' Zafer Bayramı kutlaması

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