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Adana'da İYİ Parti ilçe binasına silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 12:46 | Son Güncelleme

ADANA'da İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı'na dün gece geç saatlerde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı'na dün gece geç saatlerde silahlı saldırı gerçekleştirildi. İddiaya göre, Sarıçam İlçesi Şahintepe Mahallesi'nde bulunan ilçe başkanlığına sabah saatlerinde gelen partililer camda ve duvarda kurşun izlerine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri ilçe binasında inceleme yaptı. Ekipler camda 1, duvarda ise 2 tabanca mermisi izine rastladı. Saldırının gece geç saatte yapıldığını saptayan ekipler ayrıca, refüjde de 3 boş kovan buldu. Saldırının faillerini bulmak için bölgede güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Adana'da İYİ Parti ilçe binasına silahlı saldırıAdana'da İYİ Parti ilçe binasına silahlı saldırı
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