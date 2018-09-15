Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

Adana'da 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 2 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyatçılar Sitesi'ndeki 3 iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu istihbaratını aldı.
İş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 2 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Ayrıca iş yerlerinden birinde ruhsatsız pompalı tüfek bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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