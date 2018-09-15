HABER

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

Polis ekipleri, 3 iş yerinde yaptıkları aramada 2 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi - Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 2 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyatçılar Sitesi'ndeki 3 iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu istihbaratını aldı.

İş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 2 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ayrıca iş yerlerinden birinde ruhsatsız pompalı tüfek bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

PARTNERKur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor! İşte mucize gıdaların inanılmaz faydaları...Kur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor! İşte mucize gıdaların inanılmaz faydaları...
Sayısal Loto sonuçları 15 Eylül: 7,5 milyon liralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (En çok çıkan sayılar)Sayısal Loto sonuçları 15 Eylül: 7,5 milyon liralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (En çok çıkan sayılar)
TEM'de korkunç kaza! Yaralılar varTEM'de korkunç kaza! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana kaçak akaryakıt pompalı tüfek

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile çözmeye çalışıyoruz

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile çözmeye çalışıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Serdar Ortaç'dan Demet Akalın'a destek mesajı 'Bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun'

Serdar Ortaç'dan Demet Akalın'a destek mesajı 'Bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun'

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları 15 Eylül: 7,5 milyon liralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (En çok çıkan sayılar)

Sayısal Loto sonuçları 15 Eylül: 7,5 milyon liralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (En çok çıkan sayılar)

TEM'de korkunç kaza! Yaralılar var

TEM'de korkunç kaza! Yaralılar var

Adana'da intihar girişimi! Eline ne geçirdiyse aşağı attı

Adana'da intihar girişimi! Eline ne geçirdiyse aşağı attı

Bedelli askerliğe zaman ayarı!

Bedelli askerliğe zaman ayarı!

Cübbeli Ahmet'in fotoğrafına Ahmet Hakan'dan tepki: Protezperestlik

Cübbeli Ahmet'in fotoğrafına Ahmet Hakan'dan tepki: Protezperestlik

Günlük burç yorumları: 15 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 15 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.