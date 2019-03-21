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Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:16 | Son Güncelleme

Geri dönüşüm tesisi ve bir araçta yapılan aramada, 82 ton 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da düzenlenen operasyonda 82 ton 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Ceyhan yolunda şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 3 ton 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ekipler, aracın yakıtı aldığını belirlediği Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisine operasyon düzenledi.

Tesiste yapılan aramada, 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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