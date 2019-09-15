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Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde yaptıkları denetim sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Minibüsün arka kısmına konulan plastik su deposunda 3 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Polis, minibüsteki M.T. ve H.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar "akaryakıt kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğini çıkarılan şüphelilerden M.T. tutuklandı, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana akaryakıt Kaçakçılık minibüs

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