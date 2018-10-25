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Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 10:18 | Son Güncelleme

ADANA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 189 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 12 kişi hakkında işlem yapıldı.

Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu

ADANA, (DHA)- ADANA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 189 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 12 kişi hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kıbrıs Caddesi'nde cep telefonu satıcılarının kaçak telefon getirip sattığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, 14 işyerine baskın yaptı. Baskınlarda 189 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el konurken, 12 kişi hakkında da 'kaçak mal satmak' suçundan işlem yapıldı. İfadeleri alınan 12 kişi serbest bırakıldı.

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