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Adana'da kaçak et uyarısı: Resmi kesimden fazla tüketim var

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 09:56 | Son Güncelleme

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kentteki ruhsatlı 5 kesimhanede veteriner hekim kontrolünde yıllık 20 bin ton küçük ve büyükbaş et kesilirken, vatandaşların bunun 3 katı et tükettiğini söyledi.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kentteki ruhsatlı 5 kesimhanede veteriner hekim kontrolünde yıllık 20 bin ton küçük ve büyükbaş et kesilirken, vatandaşların bunun 3 katı et tükettiğini söyledi. Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur ise kaçak et kesen merdiven altı kasaplara yönelik ihbar hattı kurduklarını, zabıta müdürlükleri, ilçe belediyeleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle gece gündüz denetimler yaptıklarını vurguladı.
Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, yaklaşık 2 milyon 217 bin vatandaşın yaşadığı Adana merkezde 4, Ceyhan ilçesinde ise 1 ruhsatlı kesimhane olduğunu kaydederek, ilçe belediyelerinin mezbahane sayısını artırması gerektiğini söyledi. Veteriner hekim kontrolünde kesilmeyen tüm etleri kaçak olarak nitelendiren Köse, "Eğer etler merkez kesimhanelerde kesilip satışa sunulmadıysa insan sağlığı konusunda bir güvencesi yok. Geçen yıl şarbon hastalığı yaşanmıştı ülkemizde. İnsanlara bulaşabilen tehlikeli bir hastalıktı. Veteriner hekimin dikkati sayesinde bu risk ortadan kaldırıldı. Hayvanlardan insanlara bulaşan 250 civarı hastalık var. İnsandaki enfeksiyon kaynaklarının yüzde 70'i hayvansal kökenli. Belediyelerin işi insan sağlığını korumak. Hayvan sağlığını korumadan da insan sağlığını koruyamazsınız" dedi.
MÜHÜRLENMEMİŞ ET TÜKETMEYİN
Kentteki kesimhanelerde yılda 20 bin ton civarında et kesildiğini vurgulayan Köse, "Fakat et seven Adana'nın bu rakamın minimum 3 katı et tüketimi var. Adana etobur bir kent. Adana kebabı dünyada tescil edilmiş bir kebap. Adanalı kebabı seviyor. O nedenle tüm belediyeleri uyarıyorum, mutlaka mezbaha kursunlar, mutlaka veteriner hekim istihdam etsinler. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tek tırnaklı hayvanların peşine düşüyor, bu çok ciddi bir konu ama ruhsatlı kesimhane sayısı az. İthal hayvanlar gelse bile burada ruhsatlı kesimhanelerde kesilmeli. Halkımızı uyarıyorum, kesimhanede kesilmemiş, damgasız, mühürlenmemiş etleri tüketmesinler" diye konuştu.
HAZIR KIYMADAN MUTLAKA UZAK DURUN
Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur ise zabıta ekipleri, ilçe belediyeleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle son 5-6 aydır kaçak et kesimlerine yönelik denetimlerde büyük yollar kat ettiklerini ve kaçak kesimleri önemli derecede engellediklerini bildirdi. Kurdukları ihbar hattı sayesinde tespit ettikleri merdiven altı kasaplara 25-60 bin TL ceza yaptırımı uyguladıklarını dile getiren Yağmur, odaya kayıtlı kasaplarda sağlıklı ve hijyenik et satıldığını anlattı. Yağmur, "Vatandaşlarımız hazır kıymadan mutlaka uzak dursunlar. Et sucuklarında ise etiket arasınlar. Etiketsiz sucuk almasınlar" dedi.
Kasaplar çarşısı müşterilerinden İbrahim Özdemir de et alırken önce helal kesim olmasına dikkat ettiğini kaydederek, "Etin ne kadar güvenilir olduğunu bilmem için satın aldığım kişiyi tanımam önemli. Bu yüzden her zaman aynı yerden almaya gayret ederim. Kasabın da hayvancılık yapanını tercih etmek en mantıklısı. Şimdiye kadar zararlı çıkmadım" diye konuştu.
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