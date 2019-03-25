Adana'da kaçak içki operasyonu

ADANA, (DHA)- ADANA'da polis ekiplerinin işyerlerinde yaptığı aramada 135 şişe kaçak içki, 134 paket kaçak sigara ve 1526 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Mısır Çarşı içerisinde uygulama yaptı. İşyerlerinde yapılan aramada, 135 şişe kaçak içki, 134 paket kaçak sigara ve 1526 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi. İşyeri sahipleri gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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