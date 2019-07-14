Adana'da kaçak içki operasyonu

ADANA, (DHA)- ADANA'da, polis ekiplerinin eve yaptığı baskında 140 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesindeki Hadırlı Mahallesi 10054 Sokak'ta evde kaçak içki üretildiği ihbarıyla harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Metin Atakay'ı gözaltına alırken, evdeki aramada ise satışa hazır 140 litre kaçak içki ele geçirildi. Emniyete götürülen Atakay'ın, sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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