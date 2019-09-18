HABER

Adana’da kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 10:39 | Son Güncelleme

Adana’da yapılan operasyonda portakal bahçesinde 6 bin 460 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da yapılan operasyonda portakal bahçesinde 6 bin 460 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Hadırlı Mahallesi’nde bir portakal bahçesinde kaçak içki imalathanesi olduğu istihbaratını aldı. Polis bu bilgi üzerine hemen adrese baskın yaptı. Baskında polis portakal bahçesinde kaçak içki üretimi yapıldığını saptayıp 6 bin 460 litre kaçak içkiye el koydu. Polis olayla ilgili M.Y. ve E.Y. isimli zanlıları gözaltına aldı.
Kaçak içkiler olay yerinde dökülerek imha edildi.

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da kaçak içki operasyonu

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
Samsun'da yol verme kavgası: 2 kardeş ağır yaralıSamsun'da yol verme kavgası: 2 kardeş ağır yaralı
Laptopla uyuşturucu sevkiyatına polis engeliLaptopla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.