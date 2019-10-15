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Adana’da kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

Adana’da bir depoya yapılan baskında 150 litre kaçak viski ele geçirildi.

Adana’da bir depoya yapılan baskında 150 litre kaçak viski ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi’nde bir depoda kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis depoya baskın yaptı. Baskında 150 litre satışa hazır halde yapılmış viski, 500 anason tüpü, 331 litre viski aroması, 5 içki yapımında kullanılan maya, 60 litre gliserin, 40 litre anason, 10 litre etil alkol, 30 bin doluma hazır anason kiti, 3 bin 500 doluma hazır gliserin kiti, bin kit doldurma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili F.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana’da kaçak içki operasyonu
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