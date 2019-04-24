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Adana'da kaçak ilaç operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 23:02 | Son Güncelleme

Bitkisel ürün satışı yapılan iş yerinde bin 832 kutu kaçak ilaç ile tıbbi cihaz ve malzemeler ele geçirildi

Adana'da bitkisel ürün satışı yapılan bir iş yerinde bin 832 kutu kaçak ilaç ile tıbbi cihaz ve malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, kentte Suriye uyruklu kişilerce kaçak ilaç satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Mirzaçelebi Mahallesi'nde bitkisel ürün satılan bir iş yerinde arama yapan ekipler, rafların arkasında gizli bir odanın bulunduğunu tespit etti. Odada bin 832 kutu kaçak ilaç ile tıbbi cihaz ve malzemeler bulundu.

Olayla ilgili Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

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