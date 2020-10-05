Adana’da kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü

Adana’da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Gökvelioğlu Mahallesi Dağyanı mevkisinde, define arama maksadıyla izinsiz kazı yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon sonucunda 2 metre çapında ve 3 metre derinliğinde olan kazı bölgesinde 7 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahısların kazı için kullandıkları, 1 adet jeneratör, 1 adet delici alet, 3 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 8 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet murç ve 1 adet merdiven ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

