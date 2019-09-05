HABER

Adana'da kaçak sigara baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

ADANA'da kaçak sigara imalathanesine düzenlenen baskında, 3 bin 800 paket sigara ile 5 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Adana'da kaçak sigara baskını

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da kaçak sigara imalathanesine düzenlenen baskında, 3 bin 800 paket sigara ile 5 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan bir imalathaneye baskın yaptı. Ekipler yapılan aramada, 3 bin 800 paket sigara, 5 kilo kaçak tütün ele ve sigara üretiminde kullanılan dolum makinesi ele geçirdi.
Olayla ilgili Suriyeli A.H. gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
FOTOĞRAFLI

Adana'da kaçak sigara baskınıAdana'da kaçak sigara baskınıAdana'da kaçak sigara baskını

PARTNER Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek... Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek...
Hatay’da 15 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildiHatay’da 15 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi
Alanya’da turistlerin dehşeti yaşadığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldiAlanya’da turistlerin dehşeti yaşadığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.