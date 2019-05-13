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Adana'da kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 10:49 | Son Güncelleme

ADANA'da, Suriye uyruklu bir kişiye ait eve yapılan baskında 18 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Adana'da kaçak sigara operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, Suriye uyruklu bir kişiye ait eve yapılan baskında 18 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla ekipleri, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde bir evde gümrük kaçağı sigara olduğu bilgisini aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, yapılan aramada ele geçirdiği 18 bin 300 paket kaçak sigaraya el koydu. Ev sahibi Suriyeli Hasan Musa ise, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
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