Adana'da kaçak sigara operasyonu

Adana'da kaçak sigara operasyonunda 5 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından suçlarının önlenmesi, suç unsuru madde ve materyallerin ele geçirilmesi, suç işleyen ve suça iştirak eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonlarda iki ayrı adreste 5 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

