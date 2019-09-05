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Adana'da kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

Merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak sigara yapımında kullanılan makine ve tütün ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaçak sigara üretilen adrese operasyon düzenlendi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, Narlıca Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak sigara üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada bir dolum makinesi, 50 kilogram kıyılmış tütün, "makaron" olarak tabir edilen bin 800 boş sigara tüpü ile tütün doldurulmuş 3 bin 800 "makaron" ele geçirildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili Suriye vatandaşı A.H'yi gözaltına aldı.

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adana imalathane kaçak sigara operasyon

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