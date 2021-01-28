Adana’da kaçak sigara operasyonu

Adana’da polisin yaptığı uygulamada 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan uygulamada polis, şüphelendiği şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste hassas burunlu kaçakçılık köpeği Tiryaki ile birlikte arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği bagajdaki karton kutular içinde 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

