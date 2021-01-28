HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da kaçak sigara operasyonu

Adana’da kaçak sigara operasyonu

28.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da polisin yaptığı uygulamada 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama başlattı.

Adana’da polisin yaptığı uygulamada 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan uygulamada polis, şüphelendiği şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste hassas burunlu kaçakçılık köpeği Tiryaki ile birlikte arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği bagajdaki karton kutular içinde 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji duyurduİstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji duyurdu
75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Türk profesör ünlü üniversiteye rektör seçildi

Türk profesör ünlü üniversiteye rektör seçildi

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

Dünyaca ünlü yıldız hamilelik pozlarıyla duyurdu! Türk sevgilisinden bebek bekliyor

Dünyaca ünlü yıldız hamilelik pozlarıyla duyurdu! Türk sevgilisinden bebek bekliyor

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

Çobanı evlilik vaadiyle dolandırdıktan sonra canlı yayında gözaltına alınan kadın tutuklandı

Canlı yayında gözaltına alınan 'dolandırıcı' kadın tutuklandı

Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı: 21.7

Karadeniz'de tüm zamanların rekoru kırıldı

Bursa'da donmak üzere olan kadın son anda kurtarıldı

Ekipler son anda fark etti! Bursa'da yürek yakan olay

Riva’da karaya oturan geminin son hali

Riva’da kurtarma çalışmaları başladı

Polis ile dernek üyeleri arasında mezar taşıma gerginliği

Polis ile dernek üyeleri arasında mezar taşıma gerginliği

İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji duyurdu

İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.