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Adana’da kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

04.04.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı.

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Adana’da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda polisin eş zamanlı baskınlarında, 4 bin 200 litre kaçak akaryakıt, 3 bin 380 paket kaçak sigara, 4 bin 350 adet kaçak puro, bin 240 paket kaçak elektronik sigara, 300 paket kaçak pipo tütünü 25 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ve 60 şişe sahte içki ele geçirildi.
Operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.

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