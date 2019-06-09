Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da kargoyla gönderilen gümrük kaçağı 260 cep telefonu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir kargo şirketinin kentteki aktarma istasyonuna şüpheli 3 paket gönderildiğini tespit etti.

Aktarma istasyonuna giden ekipler, savcı nezaretinde açtıkları paketlerde gümrük kaçağı 260 cep telefonu buldu.

Bunun üzerine ekipler, kimliğini tespit ettikleri paketlerin alıcısı S.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

