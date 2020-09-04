HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 09:50 | Son Güncelleme

Adana polisinin yaptığı operasyonda 135 bin lira değerinde kaçak sigara, puro, elektronik sigara ve etil alkol ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iki ayrı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı.

Adana polisinin yaptığı operasyonda 135 bin lira değerinde kaçak sigara, puro, elektronik sigara ve etil alkol ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iki ayrı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine belirlenen adreslere yapılan operasyonda piyasa değeri 135 bin lira olan kaçak bin paket sigara, 400 puro, 300 paket elektronik sigara kartuşu, 279 litre etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Ankara'da FETÖ operasyonu! Aralarında muvazzaf askerler de varAnkara'da FETÖ operasyonu! Aralarında muvazzaf askerler de var
2020 ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman?2020 ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Mahalleyi sokağa döken koku! Hastaneye kaldırılanlar var
Mahalleyi sokağa döken koku! Hastaneye kaldırılanlar var
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
İlginizi Çekebilir
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Diğer Haberler
Ankara'da FETÖ operasyonu! Aralarında muvazzaf askerler de var
Ankara'da FETÖ operasyonu! Aralarında muvazzaf askerler de var
Ahmet Hakan koronavirüse mi yakalandı? Programını iptal etmişti, açıklama geldi
Ahmet Hakan koronavirüse mi yakalandı?
İzmir'de garip olay... Firari hükümlü ağaç kovuğunda yakalandı
İzmir'de garip olay... Ağaç kovuğunda yakalandı
Evde fenalaşan 24 yaşındaki Berat, hastanede hayatını kaybetti
Evde fenalaşan 24 yaşındaki Berat hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
Ankara Vuhan oldu! Ankara'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 5-6 Eylül hafta sonu Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.