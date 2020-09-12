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Adana’da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 09:54 | Son Güncelleme

Adana polisi piyasa değeri 85 bin lira olan bin 740 paket kaçak sigara ve 121 şişe kaçak içki ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında kaçakçılığın önlenmesine yönelik uygulama başlattı.

Adana polisi piyasa değeri 85 bin lira olan bin 740 paket kaçak sigara ve 121 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında kaçakçılığın önlenmesine yönelik uygulama başlattı. Yapılan uygulamada polis bir yolcu otobüsü ve araçtan şüphelenip durdurdu. Polisin hassas burunlu köpekle yaptığı aramada piyasa değeri 85 bin lira olan bin 470 paket kaçak sigara ve 121 şişe kaçak içki ele geçirdi. Polis olayla ilgili iki zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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