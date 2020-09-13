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Adana’da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

Adana polisinin iki iş yerine yaptığı baskında kaçak 35 cep telefonu, bin 310 paket sigara, 107 şişe içki ile 100 litre etil alkol, park halindeki kamyonetten ise 440 bin makaron ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Seyhan ilçesindeki iki iş yerine operasyon düzenledi.

Adana polisinin iki iş yerine yaptığı baskında kaçak 35 cep telefonu, bin 310 paket sigara, 107 şişe içki ile 100 litre etil alkol, park halindeki kamyonetten ise 440 bin makaron ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Seyhan ilçesindeki iki iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, kaçak 35 cep telefonu, bin 310 paket sigara, 107 şişe içki ile 100 litre etil alkol ele geçirildi.
Merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki bir kamyonetin kasasındaki kolileri de inceleyen ekipler, 440 bin makaron ele geçirdi. Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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