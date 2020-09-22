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Adana’da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 11:09 | Son Güncelleme

Adana’da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alınırken çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı’nda şüphelendiği araçlarda arama yaptı.

Adana’da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alınırken çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı’nda şüphelendiği araçlarda arama yaptı. Tiryaki isimli detektör köpekle, iki şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramalarda üç yolcuya ait valiz, çanta ve kolilerde gümrük kaçağı bin 747 paket pipo tütünü, 6 bin 40 puro ve 840 paket sigara ele geçirildi.
Polis, 3 yolcuyu gözaltına aldı.

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