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Adana’da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

Adana’da piyasa değeri 365 bin lira olan 897 litre ve 79 şişe kaçak içki ve 24 kaçak cep telefonu ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 3 ayrı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı.

Adana’da piyasa değeri 365 bin lira olan 897 litre ve 79 şişe kaçak içki ve 24 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 3 ayrı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda piyasa değeri 365 bin lira olan 897 litre ve 79 şişe kaçak içki ve 24 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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