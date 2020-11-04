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Adana’da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 09:54 | Son Güncelleme

Adana’da 4 ayrı adrese yapılan operasyonda çok sayıda kaçak cinsel uyarıcı ürün, sigara, tütün ve makaron ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürün ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Adana’da 4 ayrı adrese yapılan operasyonda çok sayıda kaçak cinsel uyarıcı ürün, sigara, tütün ve makaron ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürün ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekip, yaptığı araştırmayla belirlediği şüphelilere ait 4 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, kaçak 32 bin 954 cinsel uyarıcı ürün, 1848 paket sigara, 6 bin 467 puro, 260 paket pipo tütünü, 33 bin sigara kağıdı ve 9 bin 600 makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 12 zanlı gözaltına alındı.

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