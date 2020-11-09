HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana’da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 09:58 | Son Güncelleme

Adana polisinin yaptığı operasyonda 416 adet kaçak cinsel ürün, bin 650 paket kaçak sigara, 3 bin 196 kaçak puro, 50 paket kaçak pipo tütün ve 307 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri dört farklı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı.

Adana polisinin yaptığı operasyonda 416 adet kaçak cinsel ürün, bin 650 paket kaçak sigara, 3 bin 196 kaçak puro, 50 paket kaçak pipo tütün ve 307 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri dört farklı adreste kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Polis dört adrese yaptığı baskında 416 adet kaçak cinsel ürün, bin 650 paket kaçak sigara, 3 bin 196 kaçak puro, 50 paket kaçak pipo tütün ve 307 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi.
Polis olayla ilgili dört zanlıyı gözaltına aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
Uzmanından beklenen İstanbul depremi için kritik uyarılarUzmanından beklenen İstanbul depremi için kritik uyarılar
Amerika'da seçimler nasıl oluyor?Amerika'da seçimler nasıl oluyor?
1/
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!
ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!
Macron'un rakibi belli oldu! Adaylığını açıkladı
Macron'un rakibi belli oldu! Adaylığını açıkladı
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Diğer Haberler
Erzurum'da 65 yaş ve üzerine koronavirüs kısıtlaması
Bir ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlama
İstanbul’un göbeğinde bıçaklı dehşet! 'Naber' deyip bıçakladı
Güpegündüz dehşet! 'Naber' deyip bıçakladı
Zorla evine girdikleri kadının 28 bin liralık altını gasp ettiler
Oyunları cezaevinde bitti! Kadın kılığına girerek...
Uzmanından beklenen İstanbul depremi için kritik uyarılar
Uzmanından beklenen İstanbul depremi için kritik uyarılar
İstanbul'da esnek mesai başladı! Toplu ulaşım ve trafik nasıl etkilendi?
Toplu ulaşım ve trafik nasıl etkilendi?
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 9 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama
78 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.